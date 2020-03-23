Скончался экс-директор казанского филиала «Росгосстраха» Фарид Хамадеев

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Бывший руководитель татарстанского филиала «Росгосстраха» Фарид Хамадеев скоропостижно скончался. В январе ему исполнилось 50 лет.

Он возглавлял республиканское подразделение одного из крупнейших страховщиков в стране с 2007 по 2015 год. Последние годы Хамадеев руководил местным представительством страховой группы ERGO.

Пять лет назад Хамадеев рассказывал в интервью «Реальному времени» о кризисе на страховом рынке, единственном прецеденте страхования ответственности арендодателя ТЦ и проблемах автострахования.