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Появились фото оружия и самодельной бомбы из машины ликвидированного под Уфой боевика

04:26, 23.03.2020
Появились фото оружия и самодельной бомбы из машины ликвидированного под Уфой боевика
Фото: @gtrkrb﻿

В Сети появились кадры обнаруженных бомбы и оружия в автомобиле ликвидированного под Уфой боевика.

Фотографии появились в распоряжении телеканала ВГТРК. Судя по кадрам, взрывчатку преступник пытался спрятать в обивке сидений.

Напомним, что спецоперация по задержанию предполагаемого террориста прошла вчера вечером. У силовиков была информация, что в машине провозится взрывчатка. Преступник открыл огонь, его пришлось ликвидировать. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Башкортостан
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