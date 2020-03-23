Появились фото оружия и самодельной бомбы из машины ликвидированного под Уфой боевика

Фото: @gtrkrb﻿

В Сети появились кадры обнаруженных бомбы и оружия в автомобиле ликвидированного под Уфой боевика.

Фотографии появились в распоряжении телеканала ВГТРК. Судя по кадрам, взрывчатку преступник пытался спрятать в обивке сидений.

Напомним, что спецоперация по задержанию предполагаемого террориста прошла вчера вечером. У силовиков была информация, что в машине провозится взрывчатка. Преступник открыл огонь, его пришлось ликвидировать. Пострадавших среди гражданского населения нет.