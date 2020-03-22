В Минэкономразвития оценили влияние коронавируса на малый бизнес

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что малый бизнес в стране уже начинает ощущать негативное влияние коронавируса на экономику.

«Сейчас будет очень сложно в ближайшие несколько месяцев. Малый бизнес на себе это очень хорошо чувствует. Особенно в крупных городах. Поэтому очень важно сейчас сосредоточить все меры на том, чтобы дать передышку, подождать, переждать время, когда появится определенность», — сказал глава ведомства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (цитата по «РИА Новости»).

Однако Решетников подчеркнул, что спустя время экономика, безусловно, вернется на траекторию роста. Однако каким будет это направление — зависит от мер, которые принимаются сейчас.

Ранее сообщалось, что в России ввели отсрочку для малого и среднего бизнеса (МСБ) по уплате страховых взносов и арендной плате за помещения, находящиеся в муниципальной или госсобственности. Она составит три месяца.

