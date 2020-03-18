Новости спорта

19:01 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Футболисты «Уфы» отправились на отдых до 2 апреля

17:32, 18.03.2020
Футболисты «Уфы» отправились на отдых до 2 апреля
Фото: vk.com/ufafc

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил о предоставлении футболистам уфимской команды 15-дневного отпуска сроком до 2 апреля.

Наставник уфимцев объяснил такое решение отсутствием смысла в тренировках без понимания дальнейшей судьбы нынешнего сезона РПЛ.

На период отдыха Евсеев выдал игрокам специальные инструкции по индивидуальной подготовке. Футболисты будут находиться рядом со своими семьями и родными, ни один из иностранцев не покинет пределы Башкортостана.

В клубе ожидают, что 2 апреля игроки выйдут из отпуска и приступят к работе.

Накануне РФС принял решение приостановить проведение чемпионатов России до 10 апреля, но гарантий на продолжение сезона пока нет.

СпортФутбол Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров