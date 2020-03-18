Футболисты «Уфы» отправились на отдых до 2 апреля

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил о предоставлении футболистам уфимской команды 15-дневного отпуска сроком до 2 апреля.

Наставник уфимцев объяснил такое решение отсутствием смысла в тренировках без понимания дальнейшей судьбы нынешнего сезона РПЛ.

На период отдыха Евсеев выдал игрокам специальные инструкции по индивидуальной подготовке. Футболисты будут находиться рядом со своими семьями и родными, ни один из иностранцев не покинет пределы Башкортостана.

В клубе ожидают, что 2 апреля игроки выйдут из отпуска и приступят к работе.

Накануне РФС принял решение приостановить проведение чемпионатов России до 10 апреля, но гарантий на продолжение сезона пока нет.