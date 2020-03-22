Названы рейсы, которыми прибыли в Казань зараженные коронавирусом

Оперативный штаб Республики Татарстан по борьбе с коронавирусом назвал список рейсов, которыми прибыли в Татарстан инфицированные. Один из них прибыл в Татарстан еще 10 дней назад.



Выявленные заболевшие прилетели в Казань следующими рейсами:



рейс SU 1196 Москва — Казань прибыл 12.03.2020;



рейс SU 1276 Москва — Казань прибыл 17.03.2020;



рейс SU 1278 Москва — Казань прибыл 18.03.2020;



поезд Москва — Казань 024 М, вагон 6 , прибыл 18.03.2020.

Оперштаб сообщает, что те, кто прибыл в Татарстан данными рейсами, в обязательном порядке должны находиться на самоизоляции 14 дней.

«Важно максимально ограничить контакты с близкими, с которыми вы живете. Дома необходимо соблюдать дезинфекционный режим, личную гигиену, проветривать помещение», — гласит сообщение.



О себе необходимо сообщить в поликлинику или на единую горячую линию 8-800-222-59-00 (ежедневно 7.30—20.00) Больничный лист будет выдан дистанционно. Если проявятся симптомы заболевания, необходимо вызвать на дом врача.

