Кабмин РТ ужесточил требования к мероприятиям: не более 20 человек

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Власти Татарстана запретили проводить мероприятия, численность которых превышает 20 человек. Об этом говорится в постановлении правительства РТ «О мерах по предотвращению распространения в РТ коронавирусной инфекции».

«На территории Республики Татарстан не допускается проведение спортивных, зрелищных и публичных мероприятий с численностью участников 20 и более человек. В случае невозможности отмены зарубежных командировок не допускать к работе сотрудников, контактировавших с больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, в течение 14 календарных дней с даты прибытия на территорию Российской Федерации», — говорится в документе.

Работодателям рекомендуют отменить зарубежные командировки. Если же отменить их нельзя, вернувшийся в Татарстан в обязательном порядке должен пройти карантин.

Ранее Минкульт РТ отменил все культурно-массовые мероприятия с участием более 50 человек.

