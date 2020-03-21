В Нижнекамске службы заказа такси привлекли к административной ответственности
В Нижнекамске состоялась вторая за месяц масштабная проверка такси. В ходе рейда к административной ответственности привлекли перевозчиков «Яндекс.Такси», «Камилла», «Крона».
Основными выявленными нарушениями стали отсутствие разрешения на газобалонное оборудование и путевых листов.
Как пояснил замглавы отдела экономического прогнозирования, транспорта и связи Ленар Зарипов, если у водителя нет путевого листа, значит, он не прошел перед выездом на линию предрейсовый медицинский осмотр и медосвидетельствование.
Проверки направлены на то, чтобы обеспечить максимальную безопасность водителей и пассажиров, передает пресс-служба Нижнекамского района.
Ранее сообщалось, что ГИБДД Татарстана в весенние каникулы проверит, как водители перевозят детей.
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