В Нижнекамске службы заказа такси привлекли к административной ответственности

В Нижнекамске состоялась вторая за месяц масштабная проверка такси. В ходе рейда к административной ответственности привлекли перевозчиков «Яндекс.Такси», «Камилла», «Крона».

Основными выявленными нарушениями стали отсутствие разрешения на газобалонное оборудование и путевых листов.



Как пояснил замглавы отдела экономического прогнозирования, транспорта и связи Ленар Зарипов, если у водителя нет путевого листа, значит, он не прошел перед выездом на линию предрейсовый медицинский осмотр и медосвидетельствование.

Проверки направлены на то, чтобы обеспечить максимальную безопасность водителей и пассажиров, передает пресс-служба Нижнекамского района.



Ранее сообщалось, что ГИБДД Татарстана в весенние каникулы проверит, как водители перевозят детей.

