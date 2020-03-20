ГИБДД Татарстана в весенние каникулы проведет рейд по перевозке детей
ГИБДД Татарстана в весенние каникулы проверит, как водители перевозят детей.
Профилактическое мероприятие «Ребенок — главный пассажир!» пройдет с 19 по 31 марта.
Инспекторы ГИБДД проверят правила перевозки маленьких пассажиров в автомобилях. Рейд проводится с целью предупреждения детского травматизма на дорогах, передает «Татар-информ».
Ранее сообщалось, что в Нижнекамске местные власти проводят рейды по выявлению нелегальных такси.
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