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ГИБДД Татарстана в весенние каникулы проведет рейд по перевозке детей

10:29, 20.03.2020
ГИБДД Татарстана в весенние каникулы проведет рейд по перевозке детей
Фото: realnoevremya.ru

ГИБДД Татарстана в весенние каникулы проверит, как водители перевозят детей.

Профилактическое мероприятие «Ребенок — главный пассажир!» пройдет с 19 по 31 марта.

Инспекторы ГИБДД проверят правила перевозки маленьких пассажиров в автомобилях. Рейд проводится с целью предупреждения детского травматизма на дорогах, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске местные власти проводят рейды по выявлению нелегальных такси.

АвтоБизнесТранспортОбщество Татарстан
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