В Сети появился новый трейлер сериала «Зулейха открывает глаза»

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На YouTube-канале «Россия 1» опубликовали новый трейлер сериала «Зулейха открывает глаза».

Первый ролик опубликовали в мае прошлого года, постер к сериалу был представлен в июне.

Отметим, что дату выхода сериала на канале пока не анонсировали, а просто пообещали скорую премьеру.

Ранее писательница Гузель Яхина поделилась впечатлениями от экранизации романа «Зулейха открывает глаза». Она призналась, что волновалась, что трагедию раскулачивания крестьянства на экране могут превратить в мелодраму, но ее опасения не подтвердились.

