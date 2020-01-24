Писательница Гузель Яхина поделилась впечатлениями от экранизации романа «Зулейха открывает глаза»

Писательница Гузель Яхина поделилась впечатлениями от экранизации романа «Зулейха открывает глаза». Она призналась, что волновалась, что трагедию раскулачивания крестьянства на экране могут превратить в мелодраму, но ее опасения не подтвердились.

«В первые же минуты фильма, когда Зулейха едет в санях неведомо куда, называются цифры пострадавших, и это сразу связывает частную историю с историей страны. Вышел именно фильм, он тяготеет к полному метру, в нем есть инструментарий большого кино», — сказала Яхина в интервью «Известиям».

Ранее Яхина призналась, что ее задевает критика романа «Зулейха открывает глаза». По сюжету, в 1930 году у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по этапу в Сибирь. В рядах ссыльных Зулейхе вместе с людьми самых разных национальностей, конфессий и судеб приходится бороться за выживание против суровой природы и нового правительства.

