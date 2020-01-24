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Писательница Гузель Яхина поделилась впечатлениями от экранизации романа «Зулейха открывает глаза»

07:43, 24.01.2020
Писательница Гузель Яхина поделилась впечатлениями от экранизации романа «Зулейха открывает глаза»
Фото: realnoevremya.ru

Писательница Гузель Яхина поделилась впечатлениями от экранизации романа «Зулейха открывает глаза». Она призналась, что волновалась, что трагедию раскулачивания крестьянства на экране могут превратить в мелодраму, но ее опасения не подтвердились.

«В первые же минуты фильма, когда Зулейха едет в санях неведомо куда, называются цифры пострадавших, и это сразу связывает частную историю с историей страны. Вышел именно фильм, он тяготеет к полному метру, в нем есть инструментарий большого кино», — сказала Яхина в интервью «Известиям».

Ранее Яхина призналась, что ее задевает критика романа «Зулейха открывает глаза». По сюжету, в 1930 году у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по этапу в Сибирь. В рядах ссыльных Зулейхе вместе с людьми самых разных национальностей, конфессий и судеб приходится бороться за выживание против суровой природы и нового правительства.

Общество Татарстан
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