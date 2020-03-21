В центре Казани начали высаживать крупномерные липы — фото

В Казани на улице Большая Красная начали высаживать крупномерные липы взамен аварийных деревьев.

Так, на одной из центральных улиц города уже появились 26 новых деревьев, сегодня посадят еще 33 дерева. Всего на Большой Красной появятся 448 лип.

Как отметили в мэрии города, 112 деревьев посадят на новых местах — либо в пустых лунках, где ранее деревья не росли, либо в дополнительно подготовленных.

Работы по озеленению улицы в центре города начались 20 марта, посадкой деревьев занимаются 40 рабочих. Саженцы выращены в тульском питомнике.

Всего в 2020 году в Казани вдоль 22 улиц высадят 8,3 тыс деревьев, среди них: клены, липы, вязы, ели, декоративные яблони, рябины, березы.

Деревья украсят улицы Карла Маркса, Большая Красная, Дзержинского, Баумана, Сибгата Хакима, Чистопольская, Декабристов, Краснококшайская, Восстания, Ленинской дамбы, Горьковского шоссе, Аметьевской магистрали, проспектов Амирхана, Победы, Ибрагимова, Ямашева, Сибирского тракта и другие.

Напомним, в минувший понедельник жители Казани обратили внимание на то, что на улицах Карла Маркса и Большой Красной вырубают липы, украшавшие эти улицы. Корреспонденту «Реального времени» тогда удалось застать работы по уничтожению деревьев. Рабочие сообщили нашему изданию, что они спиливают старые деревья, вместо них будут посажены новые.



Позже власти Казани объяснили вырубку лип на улицах Карла Маркса и Большой Красной.

