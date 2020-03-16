«Есть акт, мы спиливаем»: кто санкционировал «зеленый антирекорд» в центре Казани

Казанцы осудили вырубку лип

Жители Казани обратили внимание на то, что на улицах Карла Маркса и Большой Красной вырубают липы, украшавшие эти улицы. Пользователи соцсетей сообщают, что под лезвие пилы пошли и молодые деревья, и «столетние».

Автор казанского блога «Тропа» в Instagram опубликовал фотографии срубленных деревьев — на них видно, что речь идет не о сгнивших деревьях, а о липах со здоровой сердцевиной.

— Почему мы теряем зеленые насаждения? Ведь они аккумулируют пыль, создают тень, образуют климат, украшают улицы… Сравнительно незатратный профессиональный уход сэкономит бюджет города на посадки саженцев. Неужели он сводится только к варварской обрезке и спилу деревьев на корню? — задался вопросом автор блога.

Другие пользователи тоже восприняли произошедшее как угрозу зеленым насаждениям города:

— На улице Большой Красной варварски вырубают деревья, и новые вряд ли посадят. В Казани и так зелени нет, так они еще молодые деревья вырывают. Да и те, что не вырвали, ободрали и превратили в столбы, — опубликовал письмо пользователя телеграм-канал «Татарский строитель».

1 / 20 Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

От Толстого до Батурина

Рабочие, которые занимаются удалением деревьев, рассказали корреспонденту «Реального времени», что они спилили старые деревья, а взамен посадят 600 новых — вплоть до самого «Корстона». Но, по наблюдениям нашего корреспондента, спиливают разные деревья — и старые, и молодые. Рабочие характеризуют их как аварийные (которые могут упасть от ветра).

На вопрос о том, как определяют аварийные деревья, ответить они затруднились и направили к мастеру. Мастер, представившийся как Василий, ответил, что здесь будет реконструкция улицы, как у Кремля, высадят декоративные растения. По его словам, уберут все деревья с Большой Красной, от Толстого до Батурина.

«Убираться будут только старые и больные деревья»

Вырубкой деревьев в Казани занимается МУП «Горводзеленхоз». В управлении этого ведомства нам сказали, что разрешения на спил деревьев выдает Комитет по внешнему благоустройству: «Мы выполняем работы на основании этого решения. Если есть акт, который выдает Комитет, мы спиливаем деревья».

Вот как выглядит официальный комментарий от Горводзеленхоза:



«В 2018 году была проведена пересадка аварийных деревьев на улице Кремлевская. Были высажены устойчивые к городской среде декоративные сорта лип. Было решено продолжить эту работу на других улицах.

В этом году на 24 центральных улицах Казани будут высажены деревья высотой 4,5 метра: липа, клен, вяз, яблоня декоративная, ель и другие деревья.

Убираться будут только старые и больные деревья, а молодые деревца будут пересажены на другие места по согласованию с администрацией района».



Заметка дополняется.

Александр Артемьев, Людмила Губаева, Екатерина Аблаева