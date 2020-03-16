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«Есть акт, мы спиливаем»: кто санкционировал «зеленый антирекорд» в центре Казани

11:07, 16.03.2020
«Есть акт, мы спиливаем»: кто санкционировал «зеленый антирекорд» в центре Казани
Фото: vk.com

Казанцы осудили вырубку лип

Жители Казани обратили внимание на то, что на улицах Карла Маркса и Большой Красной вырубают липы, украшавшие эти улицы. Пользователи соцсетей сообщают, что под лезвие пилы пошли и молодые деревья, и «столетние».

Автор казанского блога «Тропа» в Instagram опубликовал фотографии срубленных деревьев — на них видно, что речь идет не о сгнивших деревьях, а о липах со здоровой сердцевиной.

— Почему мы теряем зеленые насаждения? Ведь они аккумулируют пыль, создают тень, образуют климат, украшают улицы… Сравнительно незатратный профессиональный уход сэкономит бюджет города на посадки саженцев. Неужели он сводится только к варварской обрезке и спилу деревьев на корню? — задался вопросом автор блога.

Другие пользователи тоже восприняли произошедшее как угрозу зеленым насаждениям города:

— На улице Большой Красной варварски вырубают деревья, и новые вряд ли посадят. В Казани и так зелени нет, так они еще молодые деревья вырывают. Да и те, что не вырвали, ободрали и превратили в столбы, — опубликовал письмо пользователя телеграм-канал «Татарский строитель».

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  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева

От Толстого до Батурина

Рабочие, которые занимаются удалением деревьев, рассказали корреспонденту «Реального времени», что они спилили старые деревья, а взамен посадят 600 новых — вплоть до самого «Корстона». Но, по наблюдениям нашего корреспондента, спиливают разные деревья — и старые, и молодые. Рабочие характеризуют их как аварийные (которые могут упасть от ветра).

На вопрос о том, как определяют аварийные деревья, ответить они затруднились и направили к мастеру. Мастер, представившийся как Василий, ответил, что здесь будет реконструкция улицы, как у Кремля, высадят декоративные растения. По его словам, уберут все деревья с Большой Красной, от Толстого до Батурина.

«Убираться будут только старые и больные деревья»

Вырубкой деревьев в Казани занимается МУП «Горводзеленхоз». В управлении этого ведомства нам сказали, что разрешения на спил деревьев выдает Комитет по внешнему благоустройству: «Мы выполняем работы на основании этого решения. Если есть акт, который выдает Комитет, мы спиливаем деревья».

Вот как выглядит официальный комментарий от Горводзеленхоза:

«В 2018 году была проведена пересадка аварийных деревьев на улице Кремлевская. Были высажены устойчивые к городской среде декоративные сорта лип. Было решено продолжить эту работу на других улицах.

В этом году на 24 центральных улицах Казани будут высажены деревья высотой 4,5 метра: липа, клен, вяз, яблоня декоративная, ель и другие деревья.

Убираться будут только старые и больные деревья, а молодые деревца будут пересажены на другие места по согласованию с администрацией района».

Заметка дополняется.

Александр Артемьев, Людмила Губаева, Екатерина Аблаева
Общество Татарстан
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