Велоактивисты Казани раскритиковали программу развития велоинфраструктуры

Фото: Роман Хасаев

Эксперт по спортивной инфраструктуре в парках и велотранспортному движению Казани, спортивный судья по велоспорту, организатор веломарафонов Фарид Ахметов раскритиковал городскую программу по повышению безопасности дорожного движения. Программа предусматривает развитие велоинфраструктуры, однако эксперт сомневается в ее продуманности.



Эксперт утверждает, что начать стоит с разработки проекта связной сети велосипедных дорожек, основанного на серьезной исследовательской работе. При этом велодорожки должны пролегать от густонаселенных районов города в центр Казани, чтобы люди могли добираться из дома на работу, а работодателям Ахметов посоветовал организовать для сотрудников возможность принять на работе душ. По его оценке, на 1,3-миллионную Казань приходится всего около 7 км велодорожек, при этом они разрознены в различных локациях города.

— Самое главное в велосипедной инфраструктуре — чтобы была связность. Все велодорожки должны вести в центр города. Людям нужно просто добраться до места работы и учебы на велосипеде, которые обычно находятся в центре, а не кататься цирковым медведем вокруг парка. У нас в городе нет ни одного обустроенного веломаршрута, который отвечал бы этим требованиям, — констатирует Ахметов.

Он убежден, что ситуация может поменяться, только когда первое лицо города посчитает эту тему одной из приоритетных.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

