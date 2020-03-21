Жителям Казани предлагают самим шить себе многоразовые маски

В исполкоме провели встречу с представителями аптечных сетей. Участники совещания обсудили наличие лекарств и антисептиков, а также предложили горожанам самим шить многоразовые маски.

Представители аптек отметили, что покупательский спрос вырос на 10-20% — в основном, на антисептики и противовирусные препараты. По их словам, эти товары имеются в достаточном объеме. Но признают, что нет медицинских масок, и поставок не ожидается. Их горожанам предлагают шить самостоятельно.

«Мы ведем активную работу с населением, призываем делать маски из стерильных бинтов. Наши покупатели уже начинают активно скупать бинты, чтобы делать маски самостоятельно» — цитирует пресс-служба мэрии представительницу аптеки.

Ранее продажи медицинских масок обсудили в УФАС РТ.