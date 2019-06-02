Новый российский бомбардировщик Ту-22М3М сможет дозаправляться в воздухе

Новый российский модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М оборудовали штангой топливозаправки.

Таким образом самолет сможет дозаправляться непосредственно во время полета в воздухе, передает телеканал «Звезда».

При этом изначально воздушное судно имело подобное оборудование, но после подписания в 1979 году договора с США об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) штанги были сняты со строевых самолетов.

Напомним, самолет Ту-22М3М является глубокой модернизацией бомбардировщика Ту-22М3. Ранее в Сети появилось видео испытаний с участием Ту-22М3М.