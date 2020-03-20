Министр спорта России призвал спортсменов сохранять спокойствие

Министр спорта России Олег Матыцин призвал спортсменов сохранять спокойствие в ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Обращение опубликовано на канале Международной федерации университетского спорта (FISU) в YouTube.

«Как вы знаете, во всем мире принимаются решения об отмене крупных спортивных, образовательных и культурных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Надеюсь, летом спорт вернется в нашу жизнь, но пока я призываю вас к терпению и спокойствию. Мы благодарны за поддержку и понимание», — заявил Матыцин.

Сегодня из-за коронавируса отменили проведение чемпионата Европы по водным видам спорта, а также приостановили до 10 апреля матчи чемпионатов России по волейболу.

По последним данным, в РФ зафиксировано 199 случаев заболевания, из них 52 зарегистрировано за последние сутки. Погибших от коронавируса нового типа нет, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.