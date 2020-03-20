Чемпионат Европы по водным видам спорта перенесен из-за коронавируса

Чемпионат Европы по водным видам спорта перенесен на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской лиги плавания (LEN).

«Обстоятельства, связанные со вспышкой коронавируса на всем континенте, ограничения на поездки и другие меры, осуществляемые в настоящее время большинством европейских правительств, вынудили LEN принять решение о переносе чемпионата Европы по водным видам спорта 2020 года в Будапеште в мае. Предлагаемые новые даты относятся к августу, хотя это может быть подтверждено только в конце мая или в начале июня», — говорится в сообщении лиги.

Изначально турнир должен был состояться 11—24 мая в Будапеште. Новая дата проведения европейского первенства пока неизвестна, но, скорее всего, чемпионат будет перенесен на конец августа нынешнего года. По словам главы LEN Паоло Барелли, окончательное решение по датам примут в конце мая или начале июня.

Отметим, что чемпионат Европы по водным видам спорта проводится с 1926 года. В него включают соревнования по семи видам спорта, в числе которых плавание в бассейне и открытой воде, прыжки в воду и синхронное плавание.

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