Nissan представил новый логотип
Японская автомобильная компания Nissan запатентовала в ряде стран новый логотип.
Эмблема стала двухмерной, однако общие очертания сохранились.
Также в изображении логотипа пропала горизонтальная линия посередине, и теперь круг стал разомкнутым.
Пока неизвестно, какая модель в линейке марки первой получит эмблему с обновленным дизайном, пишет Motor.
Также Nissan зарегистрировал логотип «Z» для обозначения нового спорткара, который станет идеологическим преемником модели 370Z.
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