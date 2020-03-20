Nissan представил новый логотип

Японская автомобильная компания Nissan запатентовала в ряде стран новый логотип.

Эмблема стала двухмерной, однако общие очертания сохранились.

Также в изображении логотипа пропала горизонтальная линия посередине, и теперь круг стал разомкнутым.

Пока неизвестно, какая модель в линейке марки первой получит эмблему с обновленным дизайном, пишет Motor.

Также Nissan зарегистрировал логотип «Z» для обозначения нового спорткара, который станет идеологическим преемником модели 370Z.

