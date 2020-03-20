Следком РТ начал проверку по подозрению в ложном доносе на трудовика татарстанского приюта «Акчарлак»

Уголовное дело о сексуальных домогательствах в отношении воспитанниц Рыбно-Слободского детского социального приюта «Акчарлак» прекращено за отсутствием события преступления, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Следкома по РТ.

В Следкоме уточнили: инструктор по труду в качестве подозреваемого по прекращенному делу не проходил, оно было возбуждено в отношении неустановленных лиц. Отсутствие события преступления, то есть самого факта сексуальных домогательств в ходе расследования подтвердили все ранее подтверждавшие совершение действий сексуального характера воспитанницы и их родственники, за исключением подавшей в полицию заявление Екатерины Сафиной и ее дочери Мелиссы, которую после обращения в полицию из-за буллинга со стороны других воспитанников перевели в приют другого района.

В настоящее время Следком начал доследственную проверку по поводу клеветы и ложного доноса в связи с сообщением о сексуальных домогательствах в социальном приюте Рыбно-Слободского района Татарстана.