Казанские школьники получат бесплатный доступ к курсам подготовки к ЕГЭ

Для школьников Казани будет открыт бесплатный доступ к курсам подготовки к ЕГЭ от онлайн-школы Examis на время карантина.

Сейчас на сайте опубликовано семь мини-курсов и три подборки онлайн-занятий. Также база будет пополняться новыми уроками в течение месяца.

Бесплатный доступ к платформе открыт до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что досрочный этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет перенесен на июнь.

