Казанские школьники получат бесплатный доступ к курсам подготовки к ЕГЭ
Для школьников Казани будет открыт бесплатный доступ к курсам подготовки к ЕГЭ от онлайн-школы Examis на время карантина.
Сейчас на сайте опубликовано семь мини-курсов и три подборки онлайн-занятий. Также база будет пополняться новыми уроками в течение месяца.
Бесплатный доступ к платформе открыт до 30 апреля.
Ранее сообщалось, что досрочный этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет перенесен на июнь.
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