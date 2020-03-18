Досрочную сдачу ЕГЭ перенесут на июнь

Досрочный этап единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет перенесен на июнь.

Соответствующий приказ уже находится в Минюсте РФ, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Сроки досрочной сдачи ЕГЭ переносятся в связи с коронавирусом нового типа.

Музаев уточнил, что досрочно собираются сдавать ЕГЭ 32 тыс. учеников.

«Чтобы успокоить всех участников, которые предполагались в досрочный период, их было 32 тыс. заявлено: они переносятся на основной этап в июне месяце», — передает ТАСС его слова.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) заявила, что намерена провести единые государственные экзамены (ЕГЭ) и выпускные экзамены для девятиклассников по расписанию, но за ситуацией с коронавирусом ведомство будет следить.

