Валиева рассказала о советах Тутберидзе вне тренировок

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева в интервью Sportbox.ru рассказала о подсказках тренера Этери Тутберидзе вне спортивных тренировок и мероприятий.

«Этери Георгиевна — очень требовательный тренер. Если ты делаешь то, что она требует от тебя, то может и похвалить. Советы Тутберидзе, не связанные со спортом? Иногда она говорит, как лучше накраситься, поправить прическу или еще что-нибудь», — сказала Валиева.

Также фигуристка сообщила, что не выбирает платья для своих программ. Подбором одежды для выступлений занимается ее тренер.

«Выбираю ли сама костюмы? Нет, подбирает Этери Георгиевна. Она сначала смотрит эскизы к ним. Потом, когда портниха приносит уже готовый костюм, она говорит, что ей нравится, а что — не очень. Но всегда получается очень красиво», — заявила Валиева.

Напомним, ранее россиянка установила мировой рекорд среди юниоров и выиграла чемпионат мира, проходивший недавно в эстонском Таллине.

Валиева является уроженкой Татарстана, но тренируется в Москве в группе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой у тренера Этери Тутберидзе.