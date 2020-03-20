В Казани суд над главой ТФБ отложат из-за коронавируса

Фото: "Реальное время"

В судебном процессе по делу бывшего предправления «Татфондбанка» Роберта Мусина будет объявлен перерыв минимум до 10 апреля. Сегодняшнее заседание Вахитовского райсуда Казани пройдет в закрытом для слушателей режиме, выяснило «Реальное время».



Сегодня гособвинители намерены просить о продлении еще на 3 месяца домашнего ареста банкиру, а также о продлении арестов на имущество обвиняемого в злоупотреблениях на 53 млн рублей и аффилированных лиц.

В пресс-службе суда предупредили: доступ посетителей, не являющихся участниками процесса, в здание закрыт, судом рассматриваются лишь неотложные материалы, заявления от граждан принимаются в электронном виде. Ограничения приняты по решению президиума Верховного суда РФ на период с 19 марта до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.