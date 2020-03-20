В Казани ветерану войны отказывают в квартире из-за «лишних» четырех «квадратов»

Фото: Илья Репин

Казанцу, участнику Великой Отечественной войны, Георгию Поликарповичу Староверову отказывают в получении квартиры.



Десять лет назад Георгий Поликарпович уже пытался встать на учет как нуждающийся в жилье ветеран войны. Но в администрации Советского района разъяснили, что если поделить жилую площадь дома на число проживающих, то на одного человека приходится 16,38 квадратных метра при установленной Казгордумой учетной норме в 12 «квадратов». Поэтому по нормативам семья ветерана не прошла квартирный ценз.

— К кому мы только не обращались. Все вокруг удивляются: «Невозможно, чтобы не дали ветерану квартиру, невозможно, чтобы не заметили, забыли» — рассказывает Ирина.



Подробнее в материале «Реального времени».

