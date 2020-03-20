АСВ выставило на торги две квартиры «Камского горизонта» за 4,3 млн рублей

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о проведении торгов по продаже части имущества прогоревшего банка «Камский горизонт». С молотка пойдут две квартиры за 4,3 млн рублей.

Согласно сообщению, на торги выставлены квартира на 14-м этаже дома на бульваре Автостроителей в Набережных Челнах. Ее площадь составляет 68,2 кв. м, стоимость достигла 2,77 млн рублей.

Вторая квартира также расположена в Челнах. Но на этот раз она оказалась на проспекте Яшьлек. Площадь — 35,3 кв. м, а цена — 1,57 млн.

Напомним, в декабре 2018 года суд арестовал бывших руководителей ООО КБ «Камский горизонт». До этого сообщалось, что долги «Камского горизонта» превысили 1 млрд рублей. К августу на удовлетворение требований направили около 15% от общей суммы.