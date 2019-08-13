АСВ назвало период выплат кредиторам первой очереди банка «Камский горизонт»

Кредиторы первой очереди банка «Камский горизонт» смогут получить 15,92% суммы требований в период с 21 августа по 19 сентября 2019 года. Деньги будут перечислены на указанные кредиторами счета.

«В случае невозможности перечисления денежных средств на счет кредитора причитающиеся ему денежные средства будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, о чем кредитору будет направлено дополнительное уведомление», — сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).



Напомним, в декабре 2018 года суд арестовал бывших руководителей ООО КБ «Камский горизонт». До этого сообщалось, что долги «Камского горизонта» превысили 1 млрд рублей.