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СМИ: россияне не отменяют свадьбы, несмотря на коронавирус

03:23, 20.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
СМИ: россияне не отменяют свадьбы, несмотря на коронавирус
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России граждане не отменяют запланированные свадьбы. Единственное ограничение, которое ввели ЗАГСы в некоторых регионах: не более 20 гостей на церемонии.

На 20 и 21 марта в Москве запланированы 700 свадеб, пишут «Известия».

В ЗАГСах Московской области также изменений в работе не произошло. В главном управлении «Известиям» рассказали, что даже не ограничивают количество гостей.

Напомним, что на сегодня общее число зарегистрированных случаев коронавируса в России достигло 199. При этом уже есть четыре подтвержденных случаев выздоровления.

ОбществоМедицина
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