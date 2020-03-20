СМИ: россияне не отменяют свадьбы, несмотря на коронавирус

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России граждане не отменяют запланированные свадьбы. Единственное ограничение, которое ввели ЗАГСы в некоторых регионах: не более 20 гостей на церемонии.

На 20 и 21 марта в Москве запланированы 700 свадеб, пишут «Известия».

В ЗАГСах Московской области также изменений в работе не произошло. В главном управлении «Известиям» рассказали, что даже не ограничивают количество гостей.

Напомним, что на сегодня общее число зарегистрированных случаев коронавируса в России достигло 199. При этом уже есть четыре подтвержденных случаев выздоровления.