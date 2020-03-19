В России вылечили четырех человек с коронавирусом

В Москве вылечили четырех человек с подтвержденным коронавирусом — двух мужчин и двух женщин. Их выписали из московской инфекционной больницы.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, выписанные люди находятся в хорошем состоянии.

Недавно из московской больницы выписали первого пациента с новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, в Москве от вируса полностью вылечилось пять человек, пишет «РИА Новости».

Напомним, в России за последние сутки выявили 52 новых случая заражения новым типом коронавируса. Таким образом, общее число зарегистрированных зараженных увеличилось со 147 до 199.