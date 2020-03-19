В России за сутки выявили более 50 новых случаев коронавируса, в том числе один — в Чувашии

В России за сутки выявили 52 новых случая заражения новым типом коронавируса. Таким образом, общее число зарегистрированных зараженных увеличилось с 147 до 199.

Новые случаи заболевания выявлены в Москве (12), Московской и Свердловской областях (по 5), Тульской области, Красноярском и Хабаровском крае (по 3), Тамбовской, Кировской, Воронежской областях и Краснодарском крае (по 2), Ивановской, Рязанской,, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Тверской областях, Пермском крае, Якутии, Чувашии, Ханты-Мансийском АО и Санкт-Петербурге (по 1).

188 случаев коронавируса в РФ найдено у россиян, 11 — у иностранных граждан, пишет RNS со ссылкой на оперативный штаб.



Ранее в казанском Кремле рассказали о самочувствии пациента с коронавирусом.