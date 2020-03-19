Более 3 тыс. детей отдохнут в лагерях Татарстана — родителям рекомендовали не посещать их

Чуть более 3,3 тыс. детей проведут весенние каникулы в 26 детских лагерях Татарстана.

Как отмечает пресс-служба Минмола РТ, лагеря будут работать, несмотря на введение режима повышенной готовности в РТ. Там усилят режим уборки и будут проводить необходимые меры для дезинфекции помещений и соблюдения санитарных норм.

При этом ведомство не рекомендует посещать лагеря родителям и проводить в них массовые мероприятия. Смены пройдут с 24—31 марта, но в некоторых районах они начнутся 20 марта.

Напомним, что школьники находятся на каникулах с сегодняшнего дня и до тех пор, пока не нормализуется санитарно-эпидемиологическая ситуация.