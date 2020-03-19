В казанском Кремле объяснили, почему не закрывают на карантин детские сады

Школьники находятся на каникулах с сегодняшнего дня и до тех пор, пока не нормализуется санитарно-эпидемиологическая ситуация. Лилия Галимова проинформировала, что президент РТ дал поручение проработать вопрос дистанционной занятости детей не только в учебное время, но и в период каникул, чтобы дети не посещали места массового скопления людей.

Детские сады, впрочем, не закрывают для посещений. По словам Галимовой, это одно из самых безопасных мест, где проводят тщательную дезинфекцию, поэтому вопрос о закрытии дошкольных учреждений не стоит.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился перенести школьные каникулы в республике на более ранний срок.

