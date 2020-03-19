Экономист оценил подскочившую волатильность рубля

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников прокомментировал сообщение о выходе рубля на второе место по волатильности по отношению к доллару.

Он назвал главной причиной падение нефтяных котировок. Экономист подчеркнул, что цены на нефть опустились до того уровня, за которым начинается реализация стрессового сценария Центробанка.

«При этом стандартная корреляция, которая сложилась в течение последних месяцев, выглядела таким образом, что при снижении цен на нефть на 10% рубль «улетал» вниз на 3%. Собственно, очень похожая картина и сложилась сейчас», — передает слова экономиста RT.

Масленников подчеркнул, что ЦБ обладает всеми инструментами для решения проблемы. Регулятор может увеличить продажи валют на открытом рынке, повысить ставку.

«Надо ли это делать на сей раз, уверенности нет, потому что это ужесточение кредитной политики, которое для экономики будет сдерживающим фактором», — добавил экономист.