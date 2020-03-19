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Совет директоров КВЗ рассмотрит изменения в сделке на полмиллиарда рублей

17:30, 19.03.2020 1
Совет директоров КВЗ рассмотрит изменения в сделке на полмиллиарда рублей
Фото: realnoevremya.ru

Совет директоров ПАО «Казанский вертолетный завод» сегодня на заседании примет решение об изменении сделки, стоимость которой превышает 500 млн рублей.

Также в повестку включен пункт об одобрении сделки, связанной с отчуждением движимого имущества компании, говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее сообщалось, что Казанский вертолетный завод собирается купить двигатель ТВЗ-117ВМ серии 02 за 161,5 млн рублей.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:37
    двигатель за два миллиона евро...
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