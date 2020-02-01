КВЗ приобретет двигатель за 162 миллиона

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Казанский вертолетный завод собирается купить двигатель ТВЗ-117ВМ серии 02 за 161,5 млн рублей. Закупка, о которой объявили 29 января, будет осуществлена у единственного поставщика. В приложениях к закупке должен находиться проект договора — вероятно, там описываются подробные условия и имя поставщика, однако обнаружить этот документ не удалось.



Насколько известно из открытых источников, двигатель указанной марки устанавливается на гражданские вертолеты Ми-8МТ и Ми-17, имеет сертификаты Межгосударственного авиационного комитета, Индии и Китая. Выпускается он с 1993 года.