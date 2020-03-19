Минниханов лично проверил готовность перехода на дистанционное обучение в Казани

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Президент РТ приехал в школу №131, чтобы проверить готовность к дистанционному обучению детей в республике.

Тестировать обучение на онлайн-платформах «Яндекса» и Сбербанка начали сегодня. Форма обучения позволяет одновременно вести онлайн-уроки для ста учеников. Рустаму Минниханову продемонстрировали, как организовано обучение. Онлайн-урок продуман так, что учитель видит всех учеников на экране. Учитель дает задание школьникам, которые те после выполнения загружают на ресурс.

Президент побывал на уроках геометрии и английского языка и поприветствовал учеников. По мнению Рустама Минниханова, временный переход на новый формат обучения не должен сказаться на качестве образования. Он поручил Министерству науки и образования РТ отработать систему к завершению каникул — к 1 апреля.



Напомним, что школьники находятся на каникулах с сегодняшнего дня и до тех пор, пока не нормализуется санитарно-эпидемиологическая ситуация.

