В казанском Кремле рассказали о самочувствии пациента с коронавирусом

Спикер казанского Кремля рассказала о состоянии единственного в РТ пациента с коронавирусной инфекцией.

О пациенте, который находится в инфекционной больнице, Лилия Галимова сообщила, что его состояние, «что называется по человеческим ощущениям, хорошее, по медицинским показаниям — удовлетворительное.

Температуры нет, но еще не прошло 14 дней с момента его госпитализации. Если два подряд анализа на коронавирус у него будут отрицательные, врач будет ставить вопрос о выписке пациента», — рассказала Галимова.

Отметим, что сегодня Галимова провела брифинг в онлайн-формате.