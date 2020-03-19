Новый владелец казанского «Сантехприбора» планирует возродить завод

Фото: Валерий Шмелев / livejournal.com

в Казани может быть возрождено производство завода «Сантехприбор» на новой площадке. Вернуть к жизни легендарное предприятие намерены единственный собственник обанкротившегося производства Марс Латыпов и выкупивший долги завода марийский предприниматель — владелец группы компаний «Волжский домостроительный комбинат» («ВДСК») Николай Морсин.



По словам нового владельца, в его планы входит собрать гальваническую линию в новом месте и производить то же самое, что выпускал на этом оборудовании «Сантехприбор» — «сантехнику, которая покрывается гальваникой».



Самой сложной задачей при реанимации казанского «Сантехприбора» будет найти на его продукцию покупателей — найти свою нишу. Сегодня сантехника делится на два сегмента: супердешевая, которая поставляется из Китая, и дорогая — из Европы (Италии). Покупатели дорогой на качественную, но простенькую продукцию местного завода вряд ли клюнут, а соперничать с китайским ширпотребом трудно из-за демпинговых цен.

Подробнее в материале «Реального времени».

