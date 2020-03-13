В ДУМ РТ рекомендовали имамам сократить время молитв из-за распространения коронавируса

Фото: Максим Платонов

В мечетях Татарстана будут сокращать время молитв. Такую рекомендацию дало ДУМ РТ из-за распространения коронавируса нового типа.

Муфтият рекомендует имамам татарстанских мечетей сократить время между азаном и икаматом, время пятничной хутбы, а также других праздничных мероприятий, которые мусульмане обязаны посещать: Праздник разговения и Курбан. Имамы также должны рассказывать о правилах поведения в общественных местах при распространении инфекции, передает «Татар-Информ».

Верующим рекомендовано воздержаться от поездок в страны, где высок риск заражения, и уделять внимание гигиеническим процедурам.

Ранее Священный синод РПЦ призвал неукоснительно соблюдать меры профилактики коронавируса. В их числе — чаще дезинфицировать кивоты икон, которые целуют верующие, и использовать при причастии одноразовые стаканчики.



