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Правительство РФ поручило обеспечить бесперебойную поставку продуктов

16:08, 18.03.2020 1
Правительство РФ поручило обеспечить бесперебойную поставку продуктов
Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов, а также сформировать запасы.

По ее словам, прямо сейчас в РФ нет дефицита продовольствия, даже тех категорий товара, на которые «необоснованно вызван ажиотаж», пишет RNS.

«Нельзя провоцировать и пугать граждан «пустыми» полками, когда у нас полные склады. Отдельно прошу проработать вопрос мгновенного наполнения и выкладки, чтобы успокоить население. Товары потребительской корзины в стране в избытке, так покажите их на полках», — отметила Абрамченко.

Кроме того, как сообщает «РИА Новости», Минпромторг договорился с продуктовыми сетями о стабильных ценах на продукты.

Ранее оперативный штаб по контролю за ситуацией на продовольственных рынках Татарстана сообщил, что в республике достаточно продуктов питания. Запаса продуктов хватит как минимум на два месяца.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:16
    Кому они могут чего поручать? Комерсам? Если выгодно будет если нет то нет.Это бизнес. А вы что подумали? Или господа и дамы головушки вскружило?
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