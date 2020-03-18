Правительство РФ поручило обеспечить бесперебойную поставку продуктов
Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов, а также сформировать запасы.
По ее словам, прямо сейчас в РФ нет дефицита продовольствия, даже тех категорий товара, на которые «необоснованно вызван ажиотаж», пишет RNS.
«Нельзя провоцировать и пугать граждан «пустыми» полками, когда у нас полные склады. Отдельно прошу проработать вопрос мгновенного наполнения и выкладки, чтобы успокоить население. Товары потребительской корзины в стране в избытке, так покажите их на полках», — отметила Абрамченко.
Кроме того, как сообщает «РИА Новости», Минпромторг договорился с продуктовыми сетями о стабильных ценах на продукты.
Ранее оперативный штаб по контролю за ситуацией на продовольственных рынках Татарстана сообщил, что в республике достаточно продуктов питания. Запаса продуктов хватит как минимум на два месяца.ОбществоВласть
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