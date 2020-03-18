В Альметьевске c апреля вводится временное ограничение движения большегрузов по улично-дорожной сети

Власти Альметьевска вводят с 1 апреля временное ограничение движения транспорта с превышением предельно установленной нагрузки на ось на улично-дорожной сети города.

Движение большегрузов будет ограничено до 30 апреля, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации республики.

Разрешенная нагрузка составляет 6 тонн на ось.

Данное ограничение не действует на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, на перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов.