В Альметьевске c апреля вводится временное ограничение движения большегрузов по улично-дорожной сети
Власти Альметьевска вводят с 1 апреля временное ограничение движения транспорта с превышением предельно установленной нагрузки на ось на улично-дорожной сети города.
Движение большегрузов будет ограничено до 30 апреля, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации республики.
Разрешенная нагрузка составляет 6 тонн на ось.
Данное ограничение не действует на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, на перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов.ОбществоВластьБизнесТранспортАвто Татарстан
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