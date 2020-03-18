Кремль оценил возможность переноса весеннего призыва в армию

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обратится в Министерство обороны с запросом по поводу возможности переноса весеннего призыва в армию в связи со вспышкой коронавируса нового типа.

«Вопрос хороший. Будем изучать и обратимся с этим вопросом к Министерству обороны», — передает RT слова Пескова.

Напомним, что в России весенний призыв начинается 1 апреля и длится до 15 июля.

Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана сообщила о результатах проверки хода призывной кампании в республике, которую поручил провести президент республики Рустам Минниханов.

