Прокуратура рассказала о нарушениях в ходе призыва в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Прокуратура Татарстана сообщила о результатах проверки хода призывной кампании в республике.

Весной 2019 года на службу в армию были призваны 3,3 тыс. человек (весной 2018 года — 3179). Осенью прошлого года служить отправились 3,5 тыс. татарстанцев (осенью 2018 года — 3484 человека).

В 2019 году правоохранители выявили 210 нарушений закона о воинской обязанности и инструкции по организации призыва. Так, к дисциплинарной ответственности привлекли 114 человек, а три должностных лица привлекли к административной ответственности.

Отмечается, что в 2018 году таких нарушений было выявлено 256. Более того, в 2019 году Следком возбудил 28 уголовных дел об уклонении от службы в армии.

Например, дело было возбуждено в отношении 26-летнего татарстанца, который призывался на службу в армию еще в 2016 году. Его нашли и оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Сейчас прокуратура Татарстана продолжает работать в этом направлении, передает «Татар-информ».

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов в конце 2019 года поручил провести проверки по факту уклонения призывников от службы в армии. Объем по призыву в Татарстане выполнен в полном объеме, однако зафиксированы случаи оформления фиктивных справок.

