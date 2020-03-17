В Татарстане утвердили план противопаводковых мероприятий на дорогах и мостах

В Татарстане утвердили план противопаводковых мероприятий на региональных дорогах и мостах в период весеннего половодья 2020 года.

Согласно этому плану, подрядные организации, которые содержат региональные автомобильные дороги и мосты, определили сооружения, где необходимы укрепительные работы.

Также специалисты выявили участки автодорог регионального значения, потенциально подверженных подтоплению для дальнейшего контроля текущей обстановки.

На данный момент составлен список потенциально опасных участков дорог, где возможны переливы паводковых вод над проезжей частью автомобильных дорог. Здесь установили сигнальные вехи, очистили обочины и откосы земляного полотна от снежного покрова, передает пресс-служба Миндортранса РТ.

Для обеспечения безаварийного весеннего паводка подготовлены 33,3 куб. м. щебня, песка и других инертных материалов. Также заготовлены 3,7 погонных метров пиломатериалов и металлических труб.