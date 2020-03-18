Счетная палата: за прошлый год выявлены нарушения на 0,88 трлн рублей

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По итогам 2019 года Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 884,6 млрд рублей. При этом ошибки и нарушения в отчетности составляют около 36% от суммы.

При формировании и исполнении бюджетов обнаружено нарушений на сумму около 217,5 млрд рублей (примерно 25% общей суммы), говорится в сообщении ведомства.

«Значительное количество нарушений при формировании бюджета и исполнении полномочий органами власти может свидетельствовать о недостаточной эффективности государственного управления и впоследствии негативно сказаться на доверии граждан к государству», — подчеркивают в Счетной палате.