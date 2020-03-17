В России будут замораживать цены на лекарства и медизделия при эпидемии

Госдума приняла в первом чтении законопроект о сдерживании цен на лекарства и медизделия при угрозе эпидемии.

Документ позволит правительству при возникновении ЧС и угрозе распространения заболеваний устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия, которые официально не включены в перечень жизненно важных, но по факту становятся таковыми при определенных угрозах. Также кабмин будет фиксировать предельные цены в случаях, если в регионах в течение месяца цены на препараты и изделия выросли на тридцать и более процентов, сообщает пресс-служба Госдумы.



Ранее сообщалось, что в Татарстане в аптеках выкупили полугодовой запас медицинских масок.