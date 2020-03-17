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В России будут замораживать цены на лекарства и медизделия при эпидемии

15:15, 17.03.2020
В России будут замораживать цены на лекарства и медизделия при эпидемии
Фото: pixnio.com

Госдума приняла в первом чтении законопроект о сдерживании цен на лекарства и медизделия при угрозе эпидемии.

Документ позволит правительству при возникновении ЧС и угрозе распространения заболеваний устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия, которые официально не включены в перечень жизненно важных, но по факту становятся таковыми при определенных угрозах. Также кабмин будет фиксировать предельные цены в случаях, если в регионах в течение месяца цены на препараты и изделия выросли на тридцать и более процентов, сообщает пресс-служба Госдумы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в аптеках выкупили полугодовой запас медицинских масок.

Общество
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