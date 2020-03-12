Новости общества

13:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане раскупили полугодовой запас медицинских масок

12:52, 12.03.2020
В Татарстане раскупили полугодовой запас медицинских масок
Фото: Максим Платонов

В Татарстане в аптеках выкупили полугодовой запас медицинских масок. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева на совещании фармацевтов.

По словам спикера, отгрузка полугодового запаса прошла за несколько дней. При этом медучреждения дефицита медицинских масок не испытывают: на складах имеются 1,6 млн средств индивидуальной защиты, передает «Татар-информ».

Ранее замгендиректор ПАО «КАМАЗ» Ильдар Шамилов предложил открыть в Челнах производство медицинских масок.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров