В Татарстане раскупили полугодовой запас медицинских масок

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в аптеках выкупили полугодовой запас медицинских масок. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева на совещании фармацевтов.

По словам спикера, отгрузка полугодового запаса прошла за несколько дней. При этом медучреждения дефицита медицинских масок не испытывают: на складах имеются 1,6 млн средств индивидуальной защиты, передает «Татар-информ».

Ранее замгендиректор ПАО «КАМАЗ» Ильдар Шамилов предложил открыть в Челнах производство медицинских масок.

