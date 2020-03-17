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Минниханов выступит на совещании кабмина РФ с участием Путина

13:30, 17.03.2020
Минниханов выступит на совещании кабмина РФ с участием Путина
Фото: kremlin.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня выступит с докладом на совещании членов правительства РФ, на котором будет обсуждаться развитие рынка жилищного строительства. В совещании примет участие президент России Владимир Путин.

Помимо главы РТ, доклады зачитают вице-премьер Марат Хуснуллин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ОбществоВласть Татарстан
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