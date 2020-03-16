В Башкирии построят новую инфекционную больницу из-за угрозы коронавируса

В Уфе построят новый инфекционный центр из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

На строительство дается всего несколько месяцев. По словам Хабирова, необходимо предусмотреть «самое нестандартное решение».

Кроме строительства центра предусмотрена закупка лекарственных препаратов, дезинфекторов и медицинского оборудования, среди которых аппараты ИВЛ, экстракорпоральной мембранной оксигенации, передвижных рентген- и УЗИ-установки для оказания экстренной и неотложной помощи, передает «Интерфакс».

Ранее Рустам Минниханов потребовал жестко соблюдать меры особого санитарно-эпидемиологического режима, введенного в республике.





