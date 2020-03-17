В Челнах прокуратура запретила заставлять школьников публично извиняться

Прокуратура Набережных Челнов вынесла преставление об устранении взысканий к школьникам в виде выговора и требования публичных извинений в правилах внутреннего распорядка для школьников лицея инновационных технологий №36. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Проверка ведомства выяснила, что в учреждении к учащимся применяются взыскания в виде замечаний, выговоров, строгих выговоров; возложения на родителей обязанности возместить умышленно причиненный вред имуществу школы; возложения обязанности принести публичное извинение и пр. Эти нормы противоречат положениям закона «Об образовании в РФ».

Прокуратура велела устранить нарушения. На указанный локальный акт внесен протест.

Ранее прокуратура Кировского района Казани потребовала выделить автобус для школьников из «Салават купере».

