В Челнах прокуратура запретила заставлять школьников публично извиняться
Прокуратура Набережных Челнов вынесла преставление об устранении взысканий к школьникам в виде выговора и требования публичных извинений в правилах внутреннего распорядка для школьников лицея инновационных технологий №36. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
Проверка ведомства выяснила, что в учреждении к учащимся применяются взыскания в виде замечаний, выговоров, строгих выговоров; возложения на родителей обязанности возместить умышленно причиненный вред имуществу школы; возложения обязанности принести публичное извинение и пр. Эти нормы противоречат положениям закона «Об образовании в РФ».
Прокуратура велела устранить нарушения. На указанный локальный акт внесен протест.
Ранее прокуратура Кировского района Казани потребовала выделить автобус для школьников из «Салават купере».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым