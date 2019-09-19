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Прокуратура Казани потребовала выделить автобус для школьников «Салават купере»

10:21, 19.09.2019 2
Прокуратура Казани потребовала выделить автобус для школьников «Салават купере»
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Кировского района Казани провела проверку по обращению жителей ЖК «Салават купере», попросивших выделить автобус для местных школьников.

Установлено, что в новом учебном году в начальные классы школы №57 было принято 87 детей, проживающих на территории ЖК. Между тем школа находится на расстоянии около 3 км от жилого комплекса, и по пути на учебу дети вынуждены преодолевать два подземных перехода.

Согласно санитарным требованиям школа должна находиться в пешей доступности, а власти должны были предусмотреть выделение школе дополнительного автобуса и водителя, однако этого не сделали. В целях защиты прав граждан прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома Казани представление, которое находится на стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее жители «Салават купере» пожаловались на нехватку мест в детсадах.

ОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 сен
    Необходимо было выделять автобус до начала учебного года! почему люди должны требовать то что полагается по закону? когда бдут построены школы во 2 и 3 очередях Салават купере? когда построят школу в радужном? их дети прикреплены к школе очень далеко от места проживания, и пытаются правдами и неправдами попасть в школу Салават купере! в школе 1900 учеников на 1200 мест! бассейн дети смогут посещать лишь одну четверть в году изза такого перегруза.
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  • Анонимно 19 сен
    Почему такое отношение к людям??? В Салават Купере только одна школа по 40 чел. в классе, а должно было быть ДВЕ!!!! Строят2,3,4 очередь СК и снова школ нет!!!
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