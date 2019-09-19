Прокуратура Казани потребовала выделить автобус для школьников «Салават купере»

Прокуратура Кировского района Казани провела проверку по обращению жителей ЖК «Салават купере», попросивших выделить автобус для местных школьников.

Установлено, что в новом учебном году в начальные классы школы №57 было принято 87 детей, проживающих на территории ЖК. Между тем школа находится на расстоянии около 3 км от жилого комплекса, и по пути на учебу дети вынуждены преодолевать два подземных перехода.

Согласно санитарным требованиям школа должна находиться в пешей доступности, а власти должны были предусмотреть выделение школе дополнительного автобуса и водителя, однако этого не сделали. В целях защиты прав граждан прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома Казани представление, которое находится на стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее жители «Салават купере» пожаловались на нехватку мест в детсадах.